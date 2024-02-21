«Коррупционная ловушка»: в ГД осудили закон об эвтаназии бездомных животных Депутат Бурматов: закон об эвтаназии не решает проблему с бездомными животными

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эвтаназия бездомных животных является неэффективной мерой по борьбе с проблемой и создает коррупционную ловушку для вовлеченных в процесс, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он призвал решать вопрос системно и не искать легких путей.

Умерщвления бездомных животных приводили к тому, что их было много, а денег тратилось еще больше. Сейчас будут заключаться весьма дорогостоящие контракты, дальше наймут исполнителей, которые будут покупать оборудование, а дальше начнется вопрос утилизации, которая в соответствии с законодательством является дорогостоящей, — считает Бурматов.

Он отметил, что со своей стороны никогда не поддержал бы законопроекты об эвтаназии безнадзорных животных. Бурматов подчеркнул, что одобрившим данные меры депутатам парламентов некоторых регионов придется отчитываться перед избирателями о расходовании бюджетных средств и их мотивации в данном вопросе.

Мы запросили Российскую академию наук, как наши ученые относятся к умерщвлению животных. Нам дали однозначный ответ: это неэффективная мера и не ведет к сокращению популяции бездомных животных. Помогут только комплексные меры, — отметил парламентарий.

Бурматов заявил, что регионам предоставлены все возможности для решения проблемы с бездомными животными без эвтаназии. Были даны разрешения на строительство приютов без привлечения бюджетных средств, отлов и пожизненное содержание в спецучреждениях при необходимости. Кроме того, региональные власти получили полномочия вести регистрацию и идентификацию животных, мониторинг популяции численности, штрафовать тех, кто выбрасывает животных на улицу, запрещать самовыгул животных и применять за это санкции. По словам депутата, также имеются возможности для вакцинации и льготной стерилизации животных.

Арсенал возможностей исчерпывающий, и те регионы, которые их эффективно применяют, сегодня не сталкиваются с необходимостью вводить эвтаназию, потому что у них такой проблемы нет, — резюмировал Бурматов.

Ранее в Республике Тыва приняли закон об эвтаназии бездомных животных. Документ поддержали единогласно 28 депутатов регионального парламента. Аналогичный закон также действует на Чукотке, его разработали на основании многочисленных обращений жителей.