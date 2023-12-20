«Корпоративный вопрос»: Песков о продаже доли Дерипаски в Strabag Песков заявил, что ему неизвестно о намерении Дерипаски продать RTL

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал исключительно корпоративным вопросом информацию о покупке австрийской банковской группой Raiffeisen Bank International (RBI) доли в строительном концерне Strabag, подконтрольной компании Rasperia Trading Limited, владельцем которой является бизнесмен Олег Дерипаска. Песков отметил, что ему ничего не известно об этой сделке, передает ТАСС.

Нет, мне ничего неизвестно. Это исключительно корпоративный вопрос, — сказал спикер Кремля.

Raiffeisen Bank International опубликовал пресс-релиз, в котором заявляется о приобретении ею 27,78% акций австрийской Strabag. RBI сообщила, что выкупит у Rasperia Trading Limited ее долю в концерне Strabag за €1,51 млрд. Утром 19 декабря Strabag сообщила о получении уведомления касаемо решения по продаже Rasperia Trading Limited. В заявлении австрийского концерна отмечалось, что после заключения договора Rasperia «перестанет контролироваться Олегом Дерипаской».

Ранее газета The Financial Times сообщала, что прямые потери европейских компаний на российском рынке после начала СВО составили не менее €100 млрд. Обесценивание активов, расходы, связанные с обменным курсом, и иные разовые расходы, вызванные продажей, закрытием или сокращением российского сегмента бизнеса, затронули 176 компаний из Европы.