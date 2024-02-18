«Корни глубже»: Путин о норманнской теории происхождения государства Путин не согласился с норманнистами в вопросе происхождения государственности

Фото: Александр Рюмин/ТАСС/kremlin.ru

Владимир Путин

Норманнская теория происхождения русского государства является лишь одной из существующих, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он напомнил, что согласно этому подходу, новгородцы пригласили Рюрика, однако если они это сделали, значит, город уже существовал и имел возможность позвать к себе арбитра и защитника. Фрагмент интервью с Путиным опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Эта ведь так называемая норманнская теория происхождения русского государства — только одна из теорий. Михаил Васильевич Ломоносов придерживался другой точки зрения, критиковал эту норманнскую теорию. Наверное, он прав в том, что на самом деле государственность российская зародилась раньше, поскольку если даже придерживаться норманнской теории, если новгородцы пригласили Рюрика быть арбитром и внешним защитником, то Новгород уже существовал как минимум, имел возможность его пригласить. Поэтому на самом деле корни российской государственности — они гораздо глубже, — отметил Путин.

Таким образом, президент ответил на вопрос о том, понял ли его американский народ в интервью с Такером Карлсоном. По словам Путина, он начал с 862 года, а история США насчитывает лишь 300 с небольшим лет, поэтому жителям страны, вероятно, было непросто осознать, о чем идет речь.

В интервью журналисту глава государства также заявил, что происходящее на Украине является для России вопросом жизни и смерти. По его словам, исторический экскурс в интервью с Карлсоном был для того, чтобы американцы поняли это.