Корабли трех флотов России приняли участие в параде в Сирии

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Тартус, Сирия

Военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота России прошел в сирийском Тартусе, передает ТАСС. Впервые в нем приняли участие боевые корабли сразу трех флотов ВМФ — Черноморского, Тихоокеанского и Северного.

31 июля в России отмечают День ВМФ РФ. Морские парады традиционно проходят в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Севастополе. В 2022 году российский флот празднует 326-летие.

В ходе парада в Санкт-Петербурге президент страны Владимир Путин утвердил Морскую доктрину России и Корабельный устав Военно-морского флота. В ней обозначено, что РФ будет обеспечивать задачи безопасности морских рубежей, прежде всего в Арктических акваториях, водах Черного, Охотского и Берингова морей, а также в Балтийском и Курильском проливах.