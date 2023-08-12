Корабли Северного флота вышли в Баренцево море для решения задач в Арктике

Фото: МО РФ

Отряд боевых кораблей Северного флота вышел в Баренцево море для решения задач в арктической зоне Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны РФ. Ранее арктическую группировку войск проверил министр обороны Сергей Шойгу.

В настоящее время отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», большого десантного корабля «Александр Отраковский», спасательного буксира «Алтай» и танкера «Сергей Осипов» вышел из главной базы Северного флота — города Североморска — для решения задач в арктической зоне Северного Ледовитого океана, — сообщили в Минобороны.

Корабли сначала пройдут через Кольский залив, чтобы попасть в Баренцево море и оттуда — в Северный Ледовитый океан.

В военном ведомстве также сообщили, что в ходе учебно-боевой подготовки сводная авиагруппа МиГ-31 выполняет задачи дежурства по противовоздушной обороне, ведению воздушной разведки и прикрытию войск и сил, действующих в арктической зоне. Экипажи отрабатывают вопросы взаимодействия с корабельными силами.

Ранее Шойгу совершил облет Центрального полигона на архипелаге Новая Земля. В полете его сопровождал руководитель Росатома Алексей Лихачев.