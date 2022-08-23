Координатора «Голоса» Костылеву исключили из реестра иноагентов Минюст исключил координатора движения «Голос» из реестра СМИ-иноагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Координатора движения «Голос» (включен в реестр НКО-иноагентов) Полину Костылеву исключили из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что решение было принято на основании поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.

В соответствии с распоряжением Минюста России от 23 августа 2022 г. из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключена Костылева Полина Владимировна, — говорится в публикации.

Стоит уточнить, что Полина Костылева была внесена в реестр СМИ-иноагентов 29 сентября 2021 года. Параллельно с ней иностранными агентами были признаны еще несколько координаторов движения «Голос», которые занимались независимым наблюдением за выборами в Госдуму.

Ранее ФСБ подготовила проект приказа, в соответствии с которым за намеренную передачу за рубеж данных о передвижениях российских войск можно обрести статус иностранного агента. Проект подготовлен в целях реализации норм федерального закона от 14 июля 2022 года № 255 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который вступает в силу с 1 декабря нынешнего года.