Консул сообщил о росте числа отказов россиянам во въезде в Мексику Консул Трояновский: россиянам стали отказывать во въезде в Мексику из-за миграции в США

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Мехико, Мексика

Заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Андрей Трояновский заявил, что республика стала чаще отказывать во въезде гражданам ряда стран, в том числе и России. Причина кроется в росте нелегальной миграции из Мексики в США, отметил он в беседе с ТАСС.

Действительно, мы наблюдаем некоторое увеличение отказов во въезде, но такое пристальное внимание к туристам из России и постсоветского пространства вызвано ростом потока нелегальных мигрантов из этих стран, которые используют Мексику в качестве транзитной зоны для дальнейшего въезда в США, — пояснил дипломат.

По его словам, в этой ситуации нарушений прав россиян или «дискриминации» в отношении них нет. Граждан России, которые ожидают вылета после отказа во въезде, «обеспечивают всем необходимым», уточнил Трояновский.

Он добавил, что наличие визы не является гарантией того, что россиянина пустят в Мексику. В республике, помимо визы, также требуют, в том числе, подтверждения цели поездки и наличия финансов.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что российская сторона в настоящее время прорабатывает договоренности о безвизовом режиме для россиян с Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией и рядом других стран. ПО его словам, в Россию сегодня могут въезжать по общегражданским паспортам представители более чем 60 иностранных государств.