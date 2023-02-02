«Констатация реальности»: Песков о желании США иметь дело с сильной Россией В Кремле ответили на заявление из США о заинтересованности в «сильной России»

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление бывшего американского министра обороны Роберта Гейтса о том, что США заинтересованы в сильной России. По словам представителя Кремля, это констатация реальности, поскольку РФ — мощная и единая страна, передает РИА Новости.

Значит получается, что США имеет то, в чем они заинтересованы: они имеют сильную Россию, единую Россию, которая контролирует ядерное вооружение. <...>В данном случае эти слова можно воспринять как констатацию реальности, — сообщил Песков.

Гейтс ранее заявил, что у стран Запада может хватить до конца текущего года решимости поддерживать Киев в противостоянии с Россией. Он добавил, что в дальнейшем все будет зависеть от успехов ВСУ. Если их не будет, то «давление со стороны, в первую очередь европейцев на украинцев. с целью запустить переговоры будет гораздо сильнее, чем сейчас».

Ранее спикер Совфеда России Валентина Матвиенко заявила, что Москва согласна вести переговоры по ситуации на Украине, если Киев продемонстрирует реальную готовность к диалогу. Она добавила, что Вашингтон при желании может «за сутки посадить Киев за стол переговоров», но власти США заинтересованы в продолжении конфликта и его эскалации.