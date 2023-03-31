Константинов: попытка ВСУ прорваться к Азовскому морю обернется катастрофой

Фото: Michal Burza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Для ВСУ попытка прорваться к Азовскому морю обернется катастрофой, заявил в беседе с РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников предупредил о подготовке Киева к контрнаступлению. По его словам, оно может начаться после окончания распутицы и пойдёт сразу по нескольким направлениям. Украинские и западные эксперты отмечают, что удары могут быть нанесены по Запорожской области для выхода к побережью Азовского моря и перерезания сухопутного коридора в Крым.

Они слишком много говорят об этом. Их по многим обстоятельствам ждет военная катастрофа. Это может произойти во время этого контрнаступления, во время нашего наступления в Артемовске. В любом виде сейчас это натянутая до предела струна, которая в любой момент лопнет. И тогда они начнут искать мира с нами. А вот это будет уже непросто, — заявил в ответ на это Константинов.

Он подчеркнул, что с действующей украинской властью формального перемирия быть не может. Глава крымского парламента назвал правительство страны «наркобандой в Киеве» и «инструментом» Запада. По мнению Константинова, нельзя допустить, чтобы они остались у власти на Украине.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что командование стягивает западную бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. Он отметил, что ВСУ могут попытаться организовать наступление.

До этого Рогов сообщал, что командование ВСУ готовит несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области, включающих в себя сухопутную операцию и форсирование Днепра. Он предположил, что именно с этими планами связан визит президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть региона и Днепропетровскую область.