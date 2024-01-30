Конкурент Путина вышел из предвыборной гонки Сергей Бабурин вышел из предвыборной гонки и призвал голосовать за Путина

Фото: Антон Великжанин/АГН «Москва»

Сергей Бабурин

Председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента России, сообщает ТАСС. Он призвал россиян объединиться вокруг кандидатуры действующего президента страны Владимира Путина.

В соответствии со статьей 44 ФЗ РФ о выборах президента РФ я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента РФ, — приводит слова Бабурина агентство.

По данным РИА Новости, соответствующее заявление Бабурин сделал после подачи подписей в Центризбирком. Кандидат подчеркнул, что в условиях противостояния с Западом не должно быть раздвоения патриотических сил.

Другой конкурент Путина Борис Надеждин набрал число подписей, необходимое для подачи заявки на участие в выборах. При этом в ЦИК его команда намерена подать 105 тысяч «идеальных» подписей. Из-за этого штаб политика собирается набрать 150 тысяч подписей, чтобы исключить дефицит «качественных» при подаче заявки.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах. Также представитель Кремля сообщил, что в рабочем графике президента остается не так много времени на предвыборные мероприятия.