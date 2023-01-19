Конфискация имущества уехавших россиян в Кремле не обсуждается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тема конфискации имущества уехавших россиян для обеспечения жильем детей-сирот не обсуждалась парламентариями с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Он уточнил, что у Кремля нет выработанной позиции по данному вопросу.

Нет, не обсуждалась (конфискация. — NEWS.ru), — сказал Песков.

С инициативой использовать имущество россиян, которые покинули страну, для решения проблем обеспечения жильем детей-сирот выступила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она подчеркнула на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерово, что власти не отступят от решения указанной задачи до первых серьезных шагов и зримого прогресса в достижении цели.

Данная идея потребует законодательного оформления, включая введение существенных поправок в Уголовный кодекс, указал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. При этом он напомнил, что отъезд из страны не может считаться преступлением.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать имущество покинувших Россию граждан, которые оскорбляют страну. Он выразил возмущение тем, что «уехавшие негодяи живут безбедно» благодаря Родине и «позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют солдат и офицеров», чтобы выслужиться и сохранить свое состояние за рубежом. По его словам, следует дополнить пунктом о конфискации соответствующие статьи Уголовного кодекса.