«Коней на переправе не меняют»: в ГД раскрыли претензии к кабмину Депутат Журавлев раскритиковал финансовый блок кабмина и либеральных министров

Фото: АГН «Москва»/пресс-служба нижней палаты парламента

Михаил Мишустин

Кандидатура Михаила Мишустина на пост главы правительства представляется наиболее приемлемой, заявил NEWS.ru депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»). Однако он добавил, что есть претензии к отдельным блокам кабмина, например, финансовому, который все никак не может сбалансировать траты государства на военный и социальный блоки.

Кандидатура Михаила Мишустина представляется наиболее приемлемой в данной ситуации, когда, как бы это ни звучало банально, коней на переправе не меняют. Конечно, всегда есть претензии, и я, к примеру, больше всего вопросов хотел бы задать финансовому блоку, который все никак не может сбалансировать траты государства на военный и социальный блоки, — сообщил он.

По мнению Журавлева, либеральные министры, кажется, обслуживают все-таки интересы олигархических структур, а не народа. Кроме того, у депутата есть большие претензии к миграционной политике кабмина.

Состав правительства, впрочем, Государственная Дума будет обсуждать отдельно, в начале следующей недели, — резюмировал Журавлев.

Ранее стало известно, что правительство России сложило свои полномочия после инаугурации президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новый состав правительства начнет формироваться после назначения председателя.