Конец незрелого политика: в Совфеде отреагировали на отставку Трасс Сенатор Карасин назвал Трасс незрелым одномерным политиком

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Отставка Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании показывает ее легковесность не только во внутренних, но и международных делах, заявил NEWS.ru глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. По его словам, русофобия Трасс основывалась на зверином чувстве ненависти к РФ. Сенатор отметил, что ее уход является закономерным концом «незрелого одномерного политика».

Мне приходилось с ней встречаться всего лишь один раз в Нью-Йорке в прошлом году на сессии Генассамблеи ООН. Она произвела тягостное впечатление как мыслитель и собеседник на встрече с Сергеем Лавровым. Поэтому неудивительно, что, по сути, ее принудили уйти в отставку, потому что ее манера поведения и манера мыслить не устраивала требовательный истеблишмент. Закономерный конец незрелого одномерного политика, — подчеркнул Карасин.

20 октября Трасс сообщила, что уходит в отставку с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Она будет исполнять обязанности премьера до избрания преемника. По данным СМИ, правление Трасс станет самым коротким в британской истории. Она пробыла на посту 45 дней и останется еще на некоторое время до назначения преемника. До этого антирекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который скончался в 1827-м на 119-м дне правления.

На отставку Трасс отреагировала представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что Великобритания не знала такого позора, как премьер-министр Лиз Трасс. Дипломат отметила, что политик запомнилась своей безграмотностью и похоронами королевы Елизаветы II после аудиенции.