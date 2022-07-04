Конец МАУизма Арест одного из виднейших системных либералов выглядит окончательным разрывом с эпохой Ельцина

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау

После ускоренного отъезда Анатолия Чубайса создалось некоторое впечатление, что системным прозападным либералам выдадут скорее билет в один конец, чем решат воздать им должное в юридическом смысле. А Владимир Мау, бессменный вот уже двадцать лет ректор сначала Академии народного хозяйства, а затем РАНХиГС, был последним из гайдаровских могикан, сохранявшим видные позиции: не только административные, но и научно-теоретические. Более того, его до последнего времени привлекали для разработок экономических программ уже для «Единой России».

Бывший ближайший советник и помощник самого Егора Тимуровича был не только ректором крупнейшего вуза, готовящего административные кадры, но оставался членом бесчисленных научных и экспертных советов, редактором экономических бюллетеней, членом редколлегий самых престижных изданий и прочее, и прочее. Более того, его переназначили на его нынешний пост еще до истечения срока действия прежнего трудового договора. И многие такую организационную спешку восприняли как весьма символическое решение, много, дескать, говорящее о реальном взгляде властей на экономическую стратегию развития страны и персон, которые имеют к ней прямое отношение.

Между тем, домашний арест 62-летнего не просто экономиста, а настоящего живого классика современного российского либерализма, напрямую связывают с делом Марины Раковой, блондинки с феерической биографией, экс-замглавы Минобра, которой изначально вменили причинение ущерба государству в 50 млн рублей. И уже тогда шли кулуарные разговоры о том, что ее арест — это только начало большой чистки сферы нашего образования, превратившейся в бюджетную «черную дыру». Затем рука правоохранителей дотянулась до ректора «Шанинки» Сергея Зуева, потом была арестована декан РАНХиГС, прошли обыски у проректора вуза. Напряжение вокруг Владимира Александровича нарастало. И вот под следствием и его знаковая фигура.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Избрание Тверским районным судом Москвы меры пресечения ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиру Мау

Понятно, что Мау — человек, надо полагать, состоятельный, злые языки приписывают ему владение солидной заграничной недвижимостью, включая якобы и на любимом нашим высшим светом Лазурном берегу Франции. А потому нынешние предъявляемые ему обвинения, в частности фиктивное устройство на работу неких персонажей, вызывает искреннее недоумение. Если, конечно, это не благовидный предлог для начала следствия и дальнейшей раскрутки дела с выходом на совершено иной уровень криминальных проблем.

Ведь нет большого секрета в том, что через РАНХиГС проходили миллиарды бюджетных средств, учитывая функционирующие при этом институте еще и многочисленные курсы переподготовки чиновников и даже вошедшую в анналы «школу губернаторов», слушателей которой ради достижения корпоративного духа заставляли грести против течения и прыгать со скалы.

К тому же немалые суммы выделялись на традиционно организуемый при самом деятельном участии сотрудников РАНХиГС Гайдаровский форум, считающийся главной платформой современных российских либералов. Потому после задержания Мау — главы оргкомитета форума — у многих возник вопрос о дальнейшей судьбе этой дискуссионной площадки, на которой побывали в разное время и все основные министры.

Словом, вопрос только в том, какие цели ставит перед собой следствие, что конкретно собирается выявить. Поскольку, если Мау действительно пойдет на сотрудничество с ним и заговорит, то страну могут ждать исключительно громкие разоблачения. Станут известны, можно предположить, самые закрученные схемы вывода гигантских средств в офшоры. Но, повторимся, если такие цели будут у начавшегося следствия.