Конашенков: в районе Авдеевки уничтожены узел связи и склад боеприпасов ВСУ

Фото: МО РФ

В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, группировки российских войск «Юг» и «Центр» ведут активные действия на Донецком и Краснолиманском направлениях.

В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, — заявил Конашенков.

Кроме того, в районе Краматорска уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». Также за сутки были сбиты украинский бомбардировщик Су-24 в ДНР и штурмовик Су-25 в Херсонской области, в ДНР сбит украинский вертолет Ми-8.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили центр радиоэлектронной разведки украинских войск в районе населенного пункта Бровары в Киевской области. Кроме того, в районе Хмельницкого под удар попал оперативный центр спецопераций «Запад». Всего за сутки ВС РФ ликвидировали около 235 украинских военнослужащих, один танк, шесть бронемашин, четыре автомобиля, три пикапа, самоходную гаубицу «Гвоздика» и две гаубицы Д-20. Кроме того, в районе Червоного Запорожской области был уничтожен склад боеприпасов.