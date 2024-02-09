Компания «Елкин картон» признана иноагентом Минюстр признал иноагентом компанию карикатуриста Сергея Елкина «Елкин картон»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компания «Елкин картон» внесена в реестр иностранных агентов, сказано на сайте Минюста. Это организация, которую создал карикатурист Сергей Елкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Сам Елкин был признан иноагентом еще в апреле 2022 года. После этого он уехал из России в Болгарию, а также начал сотрудничать с иностранными СМИ.

Ранее депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) предположил, что статус иностранного агента теперь дают просто за критику решений властей. В пояснении министерства как раз указано, что политик «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях».

Эту практику он назвал сомнительной и считает нужным ее оспаривать. Картавин заверил, что намерен этим заняться. Политик уверен, что со временем в обществе добьются отстранения от власти людей, причастных к «дискриминации граждан РФ». Он добавил при этом, что сделано это будет законными методами.

Кроме Картавина, в обновленном реестре оказался и директор онлайн-энциклопедии «Викимедиа.РУ» Станислав Козловский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он заявил, что намерен опротестовать свой статус иностранного агента. По словам ученого, с нежелательными организациями он не взаимодействовал.