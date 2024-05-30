«Коммерсант»: в суд передали дело военных, похитивших и убивших девушку

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Газета «Коммерсант» сообщила, что в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону передано дело старшего лейтенанта Айдына Ж. и его подчиненного рядового Алексея Д. Издание пишет, что их обвиняют в похищении и убийстве девушки из Луганской Народной Республики (ЛНР). Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Со ссылкой на данные следствия газета утверждает, что в январе 2023 года военнослужащие-разведчики похитили и убили 23-летнюю Валентину Д. после конфликта с ней в кафе. «Коммерсант» сообщил, что она угрожала офицеру рассказать об их интимных отношениях его жене. По информации издания, военные доставили Валентину в пункт временной дислокации как украинскую разведчицу. Газета пишет, что там девушку зарезали ножом, а тело взорвали гранатами, чтобы скрыть следы преступления. Однако, по данным «Коммерсанта», преступление было раскрыто по горячим следам.

Газета отметила, что сейчас по делу ведутся предварительные слушания, по существу его рассмотрят летом. Адвокат Айдына Ж. Наталья Кохан отказалась комментировать обстоятельства случившегося без согласования ответов с подзащитным.

Ранее суд в Краснодарском крае осудил на 3,5 года колонии строгого режима контрактника за попытку сбыть вывезенный из зоны специальной военной операции автомат Калашникова. В Объединенной региональной пресс-службе судов пояснили, что инцидент произошел в июле 2023 года. Подсудимый частично признал вину, заявив в суде, что это оружие он продавать не собирался и вывез его для себя.