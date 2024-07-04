«Коммерсант»: в Москве задержан полковник, попавший под санкции США «Коммерсант»: по подозрению в мошенничестве задержан комбриг ВДВ Городилов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газета «Коммерсант» сообщила, что сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова. Издание уточнило, что офицера, который находится под санкциями США и других стран, подозревают в мошенничестве.

Газета пишет, что его доставили из Рязани в Москву по делу об особо крупном мошенничестве в статусе подозреваемого. «Коммерсант» отмечает, что пока неизвестно, в хищение какого рода и на какую сумму обвиняют Городилова.

Ожидается, что после проведения следственных действий 4 июля следствие обратится в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, — сказал собеседник газеты.

Высшая квалификационная коллегия судей 10 июля рассмотрит ходатайство о возбуждении уголовного дела против председателя Солнцевского суда Москвы Артема Матеты. С соответствующим иском в ВККС обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Главу столичного районного суда подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на преступление по этой статье. Другие подробности не приводятся.

В начале июня суд в Москве взял под стражу гендиректора компании «Уральские заводы» Василия Мусина. Его арестовали по подозрению в мошенничестве при выполнении оборонного заказа. Он пробудет в СИЗО один месяц и 29 суток — до 17 августа. АО «Уральские заводы» занимается проектированием и выпуском средств связи для правоохранительных органов, транспортно-логистических предприятий и промышленности.