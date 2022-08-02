Минюст объяснил разницу между фейками и дискредитацией

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Министерство юстиции РФ подготовило две методички о том, как проводить судебную экспертизу по новым статьям КоАП и УК, касающимся спецоперации, и анализировать высказывания о действиях российских вооруженных сил, пишет «Коммерсант». Министерство указывает, что «утверждение о факте» относится к статье о распространении заведомо ложной информации, а негативное «мнение» о действиях армии — к дискредитации.

Первый документ объясняет, как проводить судебную лингвистическую экспертизу в делах о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил (ст. 207.3 УК РФ). Авторы указывают, что объектом экспертизы здесь является сообщение, а основной задачей экспертизы является «установление способа подачи содержащейся в материале информации». Если информация подается в виде утверждения о фактах и событиях, то это позволяет установить ее ложность или достоверность.

Если же окажется, что человек высказал не утверждение, а «мнение», то это является признаком дискредитации использования вооруженных сил, экспертизе материалов по которой посвящен второй документ. При этом под дискредитацией следует понимать умышленные действия, направленные на подрыв доверия к органам госвласти и умаление их авторитета. Здесь задача эксперта состоит в установлении типа «экстремистского» значения, выраженного в материале. Речь идет о таких действиях, как дискредитация использования ВС РФ, дискредитация исполнения органами госвласти своих полномочий, а также «побуждение (в том числе в форме призыва) к воспрепятствованию использования ВС РФ».

Руководитель центра мониторинга экстремистской деятельности «Сова» (организация, исполняющая функции иностранного агента) Александр Верховский отмечает расширительное толкование данных норм: по его мнению, выражение негативного отношения к использованию ВС в этом случае уже является признаком их «дискредитации». При этом на эксперта по сути возлагается задача расследования, которое подменяет собой действия суда.

Ранее сообщалось, что в Воронеже неизвестный прошел по городу и нанес на автомобили неофициальный символ российской спецоперации на Украине — литеру Z. Надписи на припаркованные машины наносились при помощи баллончика с красной краской. Губернатор Александр Гусев и правительство Воронежской области расценили поступок как дискредитацию ВС РФ и также нарушение института частной собственности.