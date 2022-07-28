«Коммерсант» узнал, что власти придумали новый платеж для россиян «Коммерсант»: власти задумались о внедрении туристического сбора по всей России

Фото: Shutterstock

Депутаты Госдумы разработали законопроект о туристическом сборе, который могут ввести власти регионов. Данная инициатива предполагает, что российские и иностранные путешественники будут уплачивать налог в размере 100 рублей в сутки за нахождение на курортной территории и использование местной инфраструктуры, пишет «Коммерсант». По информации газеты, заинтересованность во введении нового налога для туристов проявили 18 субъектов РФ.

Думский комитет по туризму и развитию инфраструктуры направил в регионы федеральный законопроект о туристическом сборе. Глава комитета Сангаджи Тарбаев в разговоре с изданием отметил, что полноценная разработка инициативы начнется осенью, а пока что ситуация вокруг пошлины для туристов «остается сложной» и дискуссионной.

По словам члена комитета Алексея Черняка, механизм туристического сбора на 80% схож с его курортным аналогом. Курортный сбор — это небольшая плата, которую по закону должны оплачивать российские и иностранные путешественники за использование курортной инфраструктуры. На текущий момент правом на введение курортного сбора обладают власти в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

По собранным комитетом Госдумы по туризму данным, за 2018–2021 годы властям Алтайского края удалось собрать с туристов 115,6 млн рублей, Ставропольского — 904,5 млн рублей, Краснодарского — 538,1 млн рублей. Размер платежа составлял не более 50 рублей в сутки, — приводятся данные в газете.

Уточняется, что сбором денег занимаются гостиницы. Туристы оплачивают курортную пошлину при заселении.

Ранее члены комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры предложили сделать бессрочным действующий эксперимент по курортному сбору в четырех регионах РФ. По мнению депутата Николая Валуева, такая инициатива помогает региональным муниципалитетам улучшать туристическую инфраструктуру.