«Коммерсант» узнал, что экс-главе «Автодора» грозит 14 лет «Коммерсант»: экс-главе «Автодора» Кельбаху грозит 14 лет за крупный ущерб

Фото: Sergey Sobyanin/Global Look Press

Газета «Коммерсант» выяснила, что гособвинитель потребовал для экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха тюремный срок на 14 лет. Издание отметило, что подсудимый обвиняется в масштабном злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

Как стало известно газете, 14 лет лишения свободы в колонии общего режима запросил гособвинитель в ходе прений для экс-председателя правления государственной компании «Автодор» Сергея Кельбаха <...>. Нанесенный обвиняемым Кельбахом ущерб следствие оценивает в сумму более двух миллиардов рублей, — говорится в публикации.

Газета добавила, что защита Кельбаха не стала комментировать ни запрошенный срок, ни вменяемые фигуранту деяния. «Коммерсант» уточнил, что дело с мая 2022 года рассматривает Тверской суд Москвы.

В «Российских автомобильных дорогах» в феврале 2019 года поменялся предправления. Новым главой государственной компании стал Вячеслав Петушенко. Он пришел на смену Сергею Кельбаху, который решил уйти с этого поста по собственному желанию.

Но уже в июле глава «Автодора» стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в масштабных нарушениях при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области, заявлял генпрокурор РФ Юрий Чайка.