«Коммерсант»: послания президента парламенту в 2022 году не будет

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Традиционного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в 2022 году не будет, оно переносится на 2023 год, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации главы государства. По мнению одного из них, послание будет оглашено, когда станет более понятной обстановка в зоне спецоперации.

Собеседники издания пояснили, что посланию предшествует длительная подготовка. Кабмин прорабатывает под него всю необходимую информацию, включая социальные инициативы, которые может обнародовать глава государства. Кроме того, идеи к посланию собираются с экспертов. В ноябре СМИ узнали, что подготовка к посланию начата, но затем в администрации президента заявили, что масштабная работа не ведется.

Политический юрист Олег Захаров напомнил, что послание президента к парламенту и ранее выходило не каждый год. Например, его не было в 2017 году. Он также отметил, что послание формально «скорее документ, а не само выступление», поэтому может быть направлено Федеральному собранию письменно. Однако в администрации президента полагают, что послание все же будет очным.

Что же касается сроков, то выступать перед парламентариями президенту стоит, только когда будет понятна обстановка на фронтах, — сказал один из собеседников издания.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно комментировал данную тему. Предположения СМИ относительно сроков послания президента он назвал гаданиями на кофейной гуще. Появившуюся информацию о том, что послание может состояться 27 декабря, Песков опроверг. Он также допустил, что обращение главы государства к парламенту возможно в следующем году.