«Коммерсант»: кадровику МО вменяется получение взятки на 30,5 млн рублей «Коммерсант»: кадровику Минобороны Кузнецову вменяется взятка на 30,5 млн рублей

Фото: Минобороны РФ

Юрий Кузнецов

Газета «Коммерсант» сообщила, что арестованному 14 мая начальнику управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову вменяется в вину получение взятки на общую сумму 30 млн 500 тысяч рублей от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. По данным издания, предприниматель, получив помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн рублей, купил и оформил на супругу Кузнецова землю в Краснодаре и построил на ней жилой дом площадью более тысячи квадратных метров. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Газета подчеркнула, что по такой же преступной схеме действовал арестованный ранее экс-замминистра Минобороны РФ Тимур Иванов. «Коммерсант» отметил: эти дела формально не связаны, но расследование действий Кузнецова находится в производстве у того же подразделения ГСУ СКР, что и дело Тимура Иванова. Как стало известно изданию, в следственном ведомстве формируется спецбригада, которая будет расследовать аналогичные дела высокопоставленных военных.

«Коммерсант» утверждает, что Кузнецов совершил преступление в должности начальника 8-го управления Генштаба РФ. Газета пишет, что он занимался подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации специалистов для органов службы защиты государственной тайны. Издание выяснило, что в его ведении находилось Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ). «Коммерсант» уточнил, что Кузнецов курировал вопросы размещения военнослужащих, поступивших на обучение. Издание добавило, что по внутренним правилам военного ведомства тех, кого нельзя было размещать в ведомственных общежитиях, селили в гостиницах, с которыми были заключены госконтракты. Газета пишет, что Кузнецов курировал этот процесс.

Издание со ссылкой на информацию следователей утверждает, что он вступил в преступный сговор с занимающимся гостиничным бизнесом индивидуальным предпринимателем Левой Мартиросяном. «Коммерсант» уточнил, что до октября 2010 года он служил начальником службы отдела материального обеспечения КВВУ. Газета пишет, что Кузнецов организовал для знакомого предпринимателя несколько госконтрактов и договоров на общую сумму 372 млн 300 тысяч рублей.

Басманный суд Москвы 14 мая арестовал фигуранта по делу о даче взятки начальнику Управления кадров Минобороны Леву Мартиросяна. Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова. По данным следствия, он получил взятку в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ. В СК уточнили, что деньги чиновник получил от представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу. При обысках у Кузнецова обнаружили денежные средства на сумму более 100 млн рублей. Сейчас он находится под стражей.