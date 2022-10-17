«Коммерсант»: осеннего «губернаторопада» в этом году не будет «Коммерсант»: Кремль пока не планирует осеннюю ротацию губернаторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Внутриполитический блок Кремля пока не планирует традиционную осеннюю ротацию губернаторского корпуса, поскольку главам регионов поручено работать над исправлением эксцессов мобилизации, пишет «Коммерсант». Отмечается, что те, кто справится с этой задачей, сохранят свои посты как минимум до конца этого года, однако к весне-2023 отставки все же не исключены.

Источник в администрации президента России пояснил, что сейчас при оценке работы губернаторов Кремль прежде всего обращает внимание на то, как они справляются с задачами мобилизации и борьбой с возникающими в связи с ней эксцессами. Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин полагает, что на губернаторский корпус легла серьезная дополнительная нагрузка, связанная с необходимостью преодоления общественного напряжения, возникшего из-за ошибок при проведении мобилизации, а также с противодействием негативному влиянию санкций на социально-экономическую ситуацию. По его словам, в этих условиях ротация маловероятна, хотя негатив в обществе или негативная динамика по рейтингам доверия губернатору может подтолкнуть Кремль к быстрым кадровым решениям.

Политолог Владимир Шемякин также считает, что решить проблему губернаторов планируется весной, что повысит исполнительскую дисциплину и снизит популизм: новые губернаторы стремятся понравиться жителям, а действующим надо показать эффективность перед Кремлем. Впрочем, он также не исключил отставок в случаях, если вина за те или иные огрехи мобилизации ляжет на губернаторов, которые к тому же возглавляют региональные призывные комиссии.

Ранее научный руководитель Левада-Центра (организация, исполняющая функции иностранного агента) Лев Гудков предположил, что россияне слабо следят за изменениями среди высокопоставленных лиц, общественные настроения не меняются при смене очередного губернатора или министра. При этом в целом россияне положительно оценивают деятельность губернаторского корпуса, а работа правительства вызывает больше негатива. Так, депутатский корпус вызывает резкое недовольство с 2018 года, и с тех пор настроения не менялись.