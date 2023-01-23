«Коммерсант»: нефтяным компаниям перепоручат борьбу с потолком цен «Коммерсант»: нефтяные компании обяжут следить за неиспользованием потолка цен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России примет постановление, запрещающее компаниям РФ включать в экспортные контракты ссылки на введенный Западом потолок цен на нефть, пишет «Коммерсант». Экспортеры будут обязаны направлять контракты на проверку в ФТС, которая сможет блокировать отгрузки в случае нарушений. При этом компании должны будут следить, чтобы их контрагенты не использовали потолок цен.

В ближайшее время в правительстве согласуют постановление, согласно которому российские юридические и физические лица, поставляющие нефть на экспорт, не только будут «обязаны не допускать» наличия в контрактах положения об ограничении цены, но и обеспечивать мониторинг соблюдения выполнения этого требования в случае перепродажи российской нефти. Запрет относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя и предполагает отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму.

Фактический контроль за соблюдением требований указа президента будет осуществлять Федеральная таможенная служба (ФТС). Российские экспортеры обязаны будут направлять в службу контракты и документы, в соответствии с которыми определяется цена товара, а также письменное заявление о том, что в контрактах отсутствуют ссылки на потолок цен. ФТС в случае нарушений будет запрещать транспортировку сырья вплоть до устранения нарушений.

По мнению источника в отрасли, мониторинг иностранных покупателей может быть проведен, если иностранный трейдер подконтролен российской нефтяной компании. Партнер адвокатского бюро «А-Про» Екатерина Макеева полагает, что это может касаться компаний, не связанных с недружественными государствами. Между тем юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Станислав Дабижа полагает, что российским компаниям сложно будет влиять на условия иностранных контрактов.

Страны ЕС в начале декабря утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в связи с введением потолка цен. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие ограничения, возможны только на основании специального решения главы государства.