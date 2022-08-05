Минсельхоз предложил контрсанкции против ЕС и США «Коммерсант»: Минсельхоз допустил запрет импорта семян из ЕС и США в качестве контрсанкций

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Минсельхоз не исключает, что в качестве контрсанкций Россия может запретить ввоз семян из ЕС и США, пишет «Коммерсант». Региональные власти, курирующие агропромышленные комплексы (АПК), уже предупреждены о необходимости увеличивать закупки семян российского производства. Эксперты же опасаются, что запрет на импорт семян ударит прежде всего по российским аграриям.

На совещании 2 августа заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут призвала региональные органы АПК готовиться к возможному запрету импорта семян из недружественных стран, которые «сидят на нашем рынке». По ее словам, Россельхознадзор уже начал превентивно запрещать поставки семян французских компаний Lidea France и Limagrain Europe.

Между тем издание отмечает высокую зависимость агробизнеса от импортного посадочного материала. Из-за рубежа завозится до 97% семян сахарной свеклы, до 77% семян подсолнечника и до 50% семян кукурузы, а импортозависимость по картофелю составляет до 30%. Заменить все эти виды семян одномоментно российской продукцией будет практически невозможно.

Гендиректор производителя семян в РФ «Щелково Агрохим» Салис Каракотов указывает, что идея ограничить поставки импортных семян позволит нарастить выпуск своего посадочного материала. Но ограничивать импорт нужно постепенно, пропорционально наращиванию собственных объемов и субсидируя закупку российского посадочного материала в течение трех-четырех лет. В свою очередь директор Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова подчеркивает, что введение таких санкций прямо угрожает продовольственной безопасности страны, а стимулировать аграриев приобретать семена внутри страны необходимо за счет рыночных, а не административных мер.

Ранее сообщалось, что с марта по июнь этого года россияне приобрели в 2,7 раза (на 171%) больше упаковок семян, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом пользовались семена помидоров, огурцов, микрозелени, а также мицелий для выращивания вешенок. При этом продажи семян российских производителей выросли на 160%.