Комитеты Госдумы поддержали все предложенные в новый кабмин кандидатуры Жуков: комитеты Госдумы поддержали предложенные кандидатуры в новый кабмин РФ

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что в 18 комитетах нижней палаты парламента рассмотрели кандидатов в новый состав правительства на посты вице-премьеров и министров. По его словам, заседания прошли в очень деловой обстановке, сообщает корреспондент NEWS.ru.

По моей информации, все кандидаты получили поддержку со стороны депутатов, — отметил Жуков.

По его словам, кандидаты проявили абсолютную компетентность, ясное и четкое понимание того, что они будут делать на своих должностях в правительстве.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров. Руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста назначит президент после консультаций с Советом Федерации.

10 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства. Он занял эту должность второй раз. Впервые Мишустин стал премьер-министром в январе 2020 года.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Толмачев рассказал, что новое правительство России во главе с Мишустиным сконцентрирует свою работу вокруг развития новых поколений, что станет революцией в государственном управлении.