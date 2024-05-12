Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что в 18 комитетах нижней палаты парламента рассмотрели кандидатов в новый состав правительства на посты вице-премьеров и министров. По его словам, заседания прошли в очень деловой обстановке, сообщает корреспондент NEWS.ru.
По моей информации, все кандидаты получили поддержку со стороны депутатов, — отметил Жуков.
По его словам, кандидаты проявили абсолютную компетентность, ясное и четкое понимание того, что они будут делать на своих должностях в правительстве.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров. Руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста назначит президент после консультаций с Советом Федерации.
10 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем правительства. Он занял эту должность второй раз. Впервые Мишустин стал премьер-министром в январе 2020 года.
Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Толмачев рассказал, что новое правительство России во главе с Мишустиным сконцентрирует свою работу вокруг развития новых поколений, что станет революцией в государственном управлении.