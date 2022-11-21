Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе отклонить поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх. Под запрет распространения предлагалось включить те игровые материалы, которые пропагандируют жестокость, насилие, порнографию и содержат ненормативную лексику.
По словам главы комитета Думы по информполитике Александра Хинштейна, поправками к принятию уже предлагается внесение изменений в закон о защите прав потребителей. Таким образом, любая продукция, которая будет нарушать уголовное или административное законодательство, не должна допускаться к продаже, добавил он.
Комитет против того, чтобы отрегулировать отрасль путём внесения поправки ко второму чтению, достаточно размытой, на наш взгляд. Это приведёт не только к запрету тех игр, которые пропагандируют нетрадиционные сексуальные ценности ... это приведет и к запрету основного числа всех остальных компьютерных игр, где есть любые «стрелялки», — пояснил Хинштейн.