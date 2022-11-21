Комитет ГД отклонил поправку о запрете пропаганды насилия в видеоиграх

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе отклонить поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх. Под запрет распространения предлагалось включить те игровые материалы, которые пропагандируют жестокость, насилие, порнографию и содержат ненормативную лексику.

По словам главы комитета Думы по информполитике Александра Хинштейна, поправками к принятию уже предлагается внесение изменений в закон о защите прав потребителей. Таким образом, любая продукция, которая будет нарушать уголовное или административное законодательство, не должна допускаться к продаже, добавил он.