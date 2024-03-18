Комитет ГД одобрил освобождение контрактников от уголовной ответственности

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Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект об освобождении от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт на военную службу, и рекомендовал принять его втором чтении, передает ТАСС. Как ожидается, документ рассмотрят на пленарном заседании ГД 19 марта.

Мы завтра ставим на голосование эти поправки и сам закон, — сообщил глава комитета Павел Крашенинников, попросивший также подготовить проект к третьему чтению.

Законопроект направлен на закрепление в УК и УПК РФ механизма освобождения от уголовной ответственности заключивших контракт на службу в период СВО. Поправки были разработаны Крашенинниковым и главой комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андреем Клишасом.

Согласно документу, такой механизм будет распространяться на подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести, за исключением деяний, направленных против общественной безопасности и основ конституционного строя. Кроме того, предлагаемые поправки не касаются осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и терроризм.

Предполагается, что дела фигурантов будут приостановлены при заключении контракта с ВС России. Также будет погашена судимость контрактников, получивших госнаграду или уволенных со службы по достижению предельного возраста, либо по состоянию здоровья или в связи с окончанием периода мобилизации.

Законопроект был внесен в Госдуму 6 марта. По словам Крашенинникова, заключить контракт с ВС РФ смогут как те, в отношении кого уже вынесен приговор, так и лица, находящиеся под следствием.