Комитет ГД назвал стоящей идею увеличить зарплаты и отпуск в новых регионах Депутат Нилов: идея увеличить зарплаты и отпуск в новых регионах является стоящей

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Идея увеличения зарплат и отпуска — минимум на восемь дней — для жителей новых регионов России является стоящей, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, если соответствующая инициатива поступит, то ее оперативно рассмотрят.

Если такие инициативы поступят, мы оперативно рассмотрим. В целом, я всегда выступаю за обеспечение роста заработной платы вне зависимости от региона. Что касается новых территорий, здесь нужен особый подход, поэтому предложение имеет здравый смысл. Считаю, что правильно было бы все это изучить, обсудить на трехсторонней комиссии с участием представителей профсоюзов, объединений работодателей, правительства и выйти на некое готовое решение, — добавил Нилов.

В Госдуму внесли законопроект, подразумевающий увеличение зарплаты и устанавливающий дополнительный отпуск для жителей новых регионов, следует из электронной базы ГД. Автором инициативы стали депутаты ГД от фракции «Справедливая Россия — За Правду».

Ранее ГД приняла поправку о приостановке срочного трудового договора мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в спецоперации. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов объяснил РИА Новости, что это позволит участникам СВО продолжить работу по возвращении.