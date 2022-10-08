Комиссия по ЧП на Крымском мосту доложит кабмину о проделанной работе

Фото: Следственный комитет РФ

Пожар на Крымском мосту

Комиссия по выяснению причин происшествия и ликвидации последствий повреждения на Крымском мосту доложит о проделанной работе правительству России, говорится в распоряжении кабинета министров, обнародованном на его сайте. В документе не указаны сроки доклада.

Распоряжение: правительственной комиссии доложить правительству Российской Федерации о проделанной работе, — гласит текст документа.

Отмечается, что председателем комиссии назначен вице-премьер Марат Хуснуллин, его заместителем стал руководитель Минстроя Ирек Файзуллин. Кроме того, в состав правительственной комиссии вошли глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Захарий Джиоев, заместитель министра обороны Тимур Иванов, первый заместитель руководителя службы ФСБ Сергей Алпатов и не только.

Правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего поручил создать после ЧП президент России Владимир Путин. Доклады по этому вопросу должны предоставить премьер-министр Михаил Мишустин, Хуснуллин, глава МЧС Александр Куренков и глава Минтранса Виталий Савельев.

По предварительным данным, в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека, сообщили в Следственном комитете РФ. На месте инцидента обнаружены тела мужчины и женщины.