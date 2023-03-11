Комиссия по биолабораториям США на Украине огласит финальный доклад

Комиссия Федерального собрания по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине готовится представить итоговый доклад по итогам работы, сообщили ТАСС ее сопредседатели, зампред Совфеда Константин Косачев и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По их словам, доклад может быть представлен уже 12 апреля. При этом они подчеркнули, что деятельность комиссии завершается 23 марта.

Комиссия будет собираться еще как минимум дважды. Предусмотренный законом годичный срок ее работы истекает 23 марта. В настоящее время работа комиссии сосредоточена над завершением итогового доклада, утверждение которого запланировано на итоговом заседании. После этого - внесение доклада на рассмотрение палат Федерального собрания, — заявили Косачев и Яровая.

Они отметили, что точная дата оглашения доклада пока неизвестна, однако он будет представлен в день, когда пленарные заседания Совфеда и Госдумы совпадут по датам. Ближайший такой день как раз 12 апреля.

Ранее Госдума приняла постановление «Об обращении палат Федерального собрания Российской Федерации „К парламентам стран мира в связи с военно-биологической деятельностью США за пределами своей территории“» с призывом добиваться предания гласности информации о биолабораториях по всему миру. В документе отмечается, что в других странах, по приблизительным подсчетам, действует около 400 подконтрольных Вашингтону биологических лабораторий двойного назначения.