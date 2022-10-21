Командующий Северным флотом оценил обстановку в Арктике Командующий Северным флотом Моисеев назвал обстановку в Арктике относительно стабильной

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Александр Моисеев

Реальные вызовы и угрозы региональной безопасности в Арктике отсутствуют, заявил командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев. По его словам, которые приводит РИА Новости, военно-политическая обстановка также остается относительно стабильной, несмотря на имеющиеся негативные тенденции.

Несмотря на относительную стабильность и отсутствие в Арктике реальных вызовов и угроз региональной безопасности, военно-политическая обстановка в регионе на современном этапе характеризуется нарастанием негативных тенденций, — заявил Моисеев.

Командующий отметил, что Северный флот был выделен в отдельное стратегическое направление из-за важности и перспективы развития Арктического региона России. Именно по этой причине с 2014 года он действует как самостоятельное стратегическое объединение на Арктическом стратегическом направлении, а с 2020 года за ним закреплен статус военного округа.

Ранее китайский аналитик Цуй Хунцзянь заявил, что в будущем Арктика может стать особенно важным регионом для конкуренции в мире, поэтому США пытаются создать угрозу из присутствия на этой территории России и Китая, чтобы взять ее под собственный контроль. Он также отметил, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии ограничит действия России в Балтийском море, а морские пути в районе Крайнего Севера станут стратегически важными.

Американский сенатор Ангус Кинг также предположил, что Арктический регион может превратиться в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией, так как глобальное потепление привело к ажиотажу, который вызван интересом мировых держав к неразведанным запасам энергоносителей и минералов, морским транспортным путям. Он подчеркнул, что для США регион имеет критическую важность в сфере внешней политики и национальной безопасности.