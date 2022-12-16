Командующий РВСН заявил о возможности увеличить выпуск МБР Командующий РВСН Каракаев: при необходимости Россия может увеличить выпуск МБР

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Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что оборонные предприятия России выпускают межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) в нужном количестве. Если возникнет потребность, выпуск таких ракет можно увеличить, отметил он в беседе с «Красной звездой».

Предприятия оборонно-промышленного комплекса готовы и производят в заданном количестве современные МБР, в том числе и тяжелого класса, а имеющиеся технологические мощности позволяют при необходимости увеличить их производство, — рассказал генерал-полковник.

Каракаев добавил, что в настоящее время потребности РВСН удовлетворяют те темпы производства стратегического оружия, которые существуют.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в пяти соединениях РВСН идет строительство инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов. По его словам, уже переданы в эксплуатацию объекты береговой энергетической инфраструктуры в Гаджиево Мурманской области и объекты основного пункта базирования в дагестанском Каспийске.