Командующий РВСН рассказал о траекториях полёта «Сармата» Командующий РВСН Каракаев: «Сармат» летает и через Северный, и через Южный полюс

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Командующий российскими Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» может летать и через Северный, и через Южный полюс. При необходимости траектория полёта ракеты может меняться, отметил он в эфире телеканала «Звезда».

Генерал-полковник пояснил, что меняет траекторию «Сармат» за счёт энерговооружённости нового ракетного комплекса.

От нашей пресловутой траектории через Северный полюс, при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая, в принципе, сегодня не защищена. А также имеются возможности и других траекторий — с точки зрения возможности вывода в космическое пространство, — подчеркнул Каракаев.

Ранее стало известно, что первые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут готовы выполнять боевые задачи в конце осени 2022 года, пообещал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Испытания будут идти в течение всего года, после чего ракеты поставят на боевое дежурство. Гендиректор корпорации выразил надежду, что применять «Сарматы» всё-таки не придётся.