Командующий дальней авиацией ВКС России назвал главные задачи на 2023 год

Фото: Министерство обороны РФ

Задачи по совершенствованию навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия будут решаться в ходе участия дальней авиации России в спецоперации в 2023 году, сообщил командующий дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш. Он также добавил, что основными задачами для дальней авиации на 2023 год остаются поддержание высокого уровня боевой готовности, боевой подготовки, исправности авиационной техники и вооружения и освоение новой и модернизированной боевой техники.

В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланировано применение авиационных средств поражения. Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия. Эти задачи в 2023 году будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции, — сообщил Кобылаш.

Ранее он заявил, что в 2023 году ВКС России задействуют стратегические самолеты в специальной военной операции на Украине. Кобылаш подчеркнул, что российские военные продолжат совершенствовать навыки использования автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля создать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Ее председателем назначен вице-премьер Андрей Белоусов. Также по указу главы государства до 1 июня должна быть утверждена стратегия развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.