Командующие группировок доложили Шойгу об обстановке в зоне СВО Шойгу провел совещание с командующими группировок СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие расчета реактивных систем залпового огня «Град» ВС РФ в зоне проведения СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с командующими российских военных группировок в зоне военной операции на Украине, говорится в Telegram-канале военного ведомства. В рамках совещания они доложили о текущей обстановке в зоне СВО, а также обсудили вопрос размещения и снабжения военнослужащих ВС РФ.

Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий. <...> Особое внимание Сергей Шойгу обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений, — говорится в сообщении Минобороны.

Накануне сообщалось, что Шойгу провел совещание со своими заместителями в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения военных вооружением и боеприпасами. В частности, собравшиеся поговорили о боевой подготовке солдат-резервистов, военно-политической работе и о другом. Также российский министр обороны пообщался с военнослужащими, а некоторым из них вручил медали «Золотая звезда», «За отвагу», орден Мужества и знак отличия «Георгиевский крест».