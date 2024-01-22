Зеленского обвинили в уничтожении украинского народа Сенатор Цеков: Зеленский и его команда уничтожают украинский народ

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда уничтожают украинский народ, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, которые приводит РИА Новости, их руками совершаются преступления против граждан. При этом глава государства пытается продемонстрировать, что он заботится об украинцах.

Зеленский пытается продемонстрировать, что он заботится об украинцах, что он большой патриот. Но, безусловно, преступления против народа современной Украины осуществляются руками Зеленского и его команды. Они уничтожают украинский народ, — сказал сенатор.

Также он прокомментировал указ Зеленского о возвращении Украине «исторических» земель в России. По его словам, все подобные решения Киева для РФ будут юридически ничтожными. Он уверен, что украинский президент старается разобщить народы России и Украины, и напомнил, что украинцы как нация образовались только после создания Советского Союза.

Ранее Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Среди таких земель назвали Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.