Командированные в новые регионы чиновники будут получать двойной оклад

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чиновникам, командированным в Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, будут выплачивать зарплату в двойном размере. Кроме того, они будут получать суточные в размере 8480 рублей. Указ об этом подписан президентом Владимиром Путиным, он опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте документа указывается, что данная мера призвана повысить уровень социальной защищенности государственных служащих, командированных в новые регионы. Помимо двойных зарплат и суточных, согласно указу, госорганы смогут «выплачивать безотчетные суммы» на дополнительные расходы, связанные с такими командировками. Финансирование расходов, связанных с реализацией указа, будет осуществляться из федерального бюджета.

Документ вступает в силу с 17 октября. При этом он распространяется на правоотношения, которые возникли с 30 сентября.

30 сентября Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также с договоры с главами этих субъектов. 5 октября он подписал федеральные конституционные законы, ратифицирующие договоры о вхождении указанных регионов в состав РФ.

Референдумы по вопросу вхождения в состав РФ прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.