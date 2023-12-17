Командир «Ахмата» заявил, что весь мир приползет к России на коленях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Апти Алаудинов

Весь мир, который вчера еще «морщил морду», приползет к России на коленях, заявил командир подразделения специального назначения «Ахмат» Герой России Апти Алаудинов на съезде партии «Единая Россия». Он подчеркнул, что иначе быть не может.

Я горд и счастлив, что являюсь членом команды Путина, членом команды Кадырова, членом команды победителей. И будьте уверены: перед нами будут открыты все двери в этом мире, весь мир, который вчера еще морщил морду, поверьте мне, приползет на коленях. Потому что по другому не может быть, — сказал Алаудинов.

Также он заявил, что Россия является духовным и божественным центром, с которого начнется возрождение мира. По его словам, «все, кто до сих пор сидел и сомневался на стороне, начинают хотеть к нам в семью». Также Алаудинов отметил, что ощущает себя полноценным жителем Донбасса, поскольку сильно сроднился с регионом и его жителями, ставшими ему близкими во многих аспектах, в том числе и духовно.

Также на съезде зампред Совета безопасности РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что Россия в ходе специальной военной операции ведет борьбу с опасным и жестоким врагом. По его словам, РФ дает жесткий отпор киевскому режиму и коллективному Западу.