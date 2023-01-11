Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: войска России зачищают Соледар от ВСУ

Фото: Александр Река/ТАСС

Командир спецподразделения «Ахмат» Алаудинов в зоне СВО

Вооруженные силы России зачищают город Соледар, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, город можно считать взятым под контроль ВС РФ.

Соледар на данный момент находится в стадии зачистки. Его, в принципе, уже можно считать взятым, потому что ничего то количество [украинских] бойцов, которое находится уже внутри, не поменяет, — сказал Алаудинов.

Командир спецназа считает, что до утра 12 января Соледар можно будет считать полностью перешедшим под контроль РФ. По его словам, удачно для российской армии складывается ситуация и в Артемовске, где в боях участвуют бойцы ЧВК «Вагнер» с десантными подразделениями.

Соледар считается стратегически важным городом для Украины, поскольку находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. В этом районе украинские военные соорудили мощные оборонительные укрепления.

В Министерстве обороны России заявили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной части города. Штурмовые отряды ведут бои в городе, ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника.

Военный эксперт Евгений Норин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что взятие под контроль российских сил Соледара является шагом к обвалу обороны ВСУ перед Славянско-Краматорской агломерацией. По его словам, попытки зачистить предполье между Лисичанском и Славянском предпринимались летом 2022 года, но подвижки появились сейчас.