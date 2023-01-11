Вооруженные силы России зачищают город Соледар, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, город можно считать взятым под контроль ВС РФ.

Соледар на данный момент находится в стадии зачистки. Его, в принципе, уже можно считать взятым, потому что ничего то количество [украинских] бойцов, которое находится уже внутри, не поменяет,сказал Алаудинов.

Командир спецназа считает, что до утра 12 января Соледар можно будет считать полностью перешедшим под контроль РФ. По его словам, удачно для российской армии складывается ситуация и в Артемовске, где в боях участвуют бойцы ЧВК «Вагнер» с десантными подразделениями.

Соледар считается стратегически важным городом для Украины, поскольку находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. В этом районе украинские военные соорудили мощные оборонительные укрепления.

В Министерстве обороны России заявили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной части города. Штурмовые отряды ведут бои в городе, ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника.

Военный эксперт Евгений Норин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что взятие под контроль российских сил Соледара является шагом к обвалу обороны ВСУ перед Славянско-Краматорской агломерацией. По его словам, попытки зачистить предполье между Лисичанском и Славянском предпринимались летом 2022 года, но подвижки появились сейчас.