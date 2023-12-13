Командир расчета ПТРК рассказал о боевых буднях на передовой в зоне СВО Командир расчета ПТРК с позывным Калачик: подбил два танка ВСУ и три БТР

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Командир российского расчета ПТРК с позывным Калачик рассказал, что удары по противнику в зоне специальной военной операции (СВО) могут готовиться неделями, сообщает пресс-служба Минобороны России. По его словам, на передовой он уже подбил два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Подбил уже два танка, три БТРа, один из них производства стран НАТО, пять пикапов с личным составом. По живой силе сейчас отрабатываем, — отметил Калачик.

Командир расчета также рассказал, как готовятся атаки его подразделения. Калачик подчеркнул, что после занятия господствующих высот очень долго ведется наблюдение за противником, чтобы понять, что он делает, куда отходит, где живет. Затем следует доклад военному руководству, и принятие решения о том, когда и по каким целям отрабатывать.

Ранее сообщалось, что мобильные группы на квадроциклах и багги, имеющие на вооружении противотанковые ракетные комплексы и автоматические гранатометы, оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям группировки войск «Восток» на Угледарском направлении. Как сообщила пресс-служба Минобороны России, такие мобильные группы уже поразили десятки целей. Бойцы мобильных групп отмечают, что в последний месяц работы стало меньше, поскольку силы противника на исходе.