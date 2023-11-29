Командир артиллерийского орудия ВС РФ рассказал о боевой работе в зоне СВО Артиллерист ВС РФ: на передовой не даем противнику подступить

Фото: МО РФ

Минобороны РФ показало видео, на котором командир артиллерийского орудия ВС РФ рассказал, что на передовой, где находится его подразделение, в первую очередь важно соблюдать бдительность. Без нее «плохо будет», считает боец.

Мы, как артиллерия, стоим дальше от нашей пехоты, поэтому удерживаем позиции, помогаем, чтобы противник не прошел. Здесь необходима бдительность, потому что, если не будет бдительности, плохо будет, — отметил артиллерист.

Он добавил, что на линии боевого соприкосновения приходится действовать с осторожностью в режиме «двадцать четыре на семь». Когда начинаются прилеты, расчет меняет позицию. При этом противника к себе не подпускают и сами тоже назад не отходят.

Удерживаем позиции, входим в наступление, забираем населенные пункты, ждем дальнейших указаний, — объяснил командир задачу подразделения.

Ранее сообщалось, что командир батареи противотанковых управляемых ракет (ПТУР) Андрей Чекмарев был награжден орденом Мужества за личное участие в бою у населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении. В Министерстве обороны РФ уточнили, что оставшиеся без связи на передовой два расчета батареи сутки находились под огнем Вооруженных сил Украины.