Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели чеченцев в Лисичанске Командир «Ахмата» Алаудинов опроверг слухи о массовой гибели чеченских военных в Лисичанске

Фото: Александр Река/ТАСС

Командир спецотряда «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире Первого канала опроверг слухи о массовой гибели чеченских спецназовцев под Лисичанском. Он отметил слаженные действия бойцов 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, «Ахмата» и ЧВК «Вагнер». По словам Алаудинова, в регионе идет совместная работа трех военизированных формирований.

У нас очень хорошо, слаженно идет работа 2-го армейского корпуса, спецназа «Ахмат» и ЧВК «Вагнер». Идет совместная работа. Противник там где-то делает вбросы о том, что уничтожили столько-то кадыровцев в Лисичанске. Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас все хорошо, — заявил Алаудинов.

Ранее глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил о концентрации сил ВСУ в регионе, передает УНИАН. По его словам, украинские военные стремительно, но осторожно продвигаются на Сватовском направлении.

В свою очередь представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что на Купянском направлении Вооруженные силы России отразили атаку украинской армии. По его словам, ВСУ пытались прорваться к населенному пункту Куземовка в ЛНР силами мотопехотного батальона, усиленного танками. Помимо этого, российская авиация в регионе ликвидировала две ротные тактические группы ВСУ.