«Колония»: в Госдуме оценили «план Маршалла» для Украины Депутат ГД Белик раскрыл смысл «плана Маршалла» для Украины

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина рискует стать жертвой в руках западных политиков, заявляющих о стремлении ей помочь, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя идею ЕС о создании «плана Маршала» для Киева. По его словам, Запад, на самом деле, совершенно не интересует благополучие Украины.

Украина давно стала разменной монетой, страной, которую «благодаря» действиям киевского режима коллективному Западу удобно использовать в своих геополитических целях, — сказал парламентарий.

Он отметил, что если США и их сателлиты не смогут достичь желаемого в противостоянии с Россией, то не откажутся от возможности нажиться на последствиях этого конфликта. По его словам, «план Маршалла» — не акт доброй воли, а дорога в долговую кабалу, развязывающая руки тем, кто оказывает такую «бескорыстную» помощь.

Украина рискует стать жертвой в руках тех, кто очень хочет ей «помощь», уже сейчас она, по сути, превращена в колонию Запада, которого не заботит благополучие украинских граждан. Так что строить будущее Шольц и фон дер Ляйен действительно готовы на ресурсах Украины с абсолютной выгодой для себя, а не для этой страны, — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц заявили о необходимости разработки «плана Маршалла» для Украины. По их словам, следует создать платформу, которая поможет киевским властям восстанавливать страну и будет координировать предоставляемую им помощь.