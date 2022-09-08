Колокольцев рассказал, куда уходит западное оружие с Украины Глава МВД России Колокольцев: поставляемое Украине оружие зачастую попадает к террористам

Фото: US Army

Поставляемое Киеву западное оружие часто попадает организованным преступным группировкам и террористическим организациям в европейских и других странах, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. На заседании Совета министров внутренних дел государств —участников СНГ в Киргизии он предупредил, что из-за продолжающихся поставок на Украину вооружения и военной техники контрабанда станет одним из дестабилизирующих факторов, передает РИА Новости.

Огромное количество оружия, бесконтрольно раздаваемого и продаваемого киевскими властями, зачастую попадает на мировой черный рынок, а оттуда в руки организованных преступных группировок и террористических организаций, действующих в Европе и других регионах, — приводит слова Колокольцева представитель МВД РФ Ирина Волк.

Министр добавил, что нацеленность Запада на дестабилизацию политической и экономической ситуации в мире влечет за собой ряд рисков, затрагивающих сферу общественного порядка и безопасности.

8 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что новый пакет военной помощи США Украине составит $675 млн. По его словам, меру уже одобрил президент Штатов Джо Байден. В партию войдут боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, транспорт и другое оборудование для украинских войск.