Колокольцев раскрыл, откуда киберпреступники угрожают россиянам Колокольцев: значительная часть IT-преступлений в России совершается с Украины

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Значительная часть IT-преступлений в России совершается из-за рубежа, в основном с Украины, заявил кандидат на должность министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев во время консультаций в Совете Федерации. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, рост преступлений в сфере информационных технологий в 2024 году составил 17%.

Значительная часть преступлений совершается из-за рубежа, в первую очередь с Украины. <...> В этом году рост продолжается на 17%, — сказал он.

К преступлениям в сфере информационных технологий относятся взлом паролей, кража банковских реквизитов, мошенничество. Также через интернет распространяют противоправную информацию.

В свою очередь кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов во время консультаций в Совфеде заявил, что в стране необходимо совершенствовать военное образование и адаптировать опыт специальной военной операции на Украине. По его словам, государству необходимо сделать все возможное, чтобы опередить противника в сфере новых технологий.

Он отметил, что России необходимо не просто учиться и следовать за мировыми тенденциями, но действовать на опережение. По его словам, Минобороны России и Генштаб уже ведут совместную работу в этом направлении, но она требует повседневного включения.

Белоусов также сообщил, что в Вооруженных силах РФ есть определенные проблемы с комплектованием, однако речи о мобилизации не идет. По его словам, к приоритетным задачам ведомства относится в первую очередь вопрос вооружения российской армии в зоне спецоперации.