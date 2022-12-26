Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал ведомства, которые используют труд мигрантов, ужесточить контроль за их деятельностью, передает «Интерфакс». По его словам, необходимо добиться снижения уровня криминальных проявлений в этой среде.
Работы нам предстоит еще много. Хотя бы взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений. 80% среди всех уголовно наказуемых деяний — это незаконный оборот наркотиков, — сказал министр.
Он напомнил, что бенефициарами труда мигрантов в России являются 16 различных ведомств. При этом общество «спрашивает» за ситуацию с преступностью только с МВД.
Говоря об опасных трендах, сложившихся на сегодняшний день, Колокольцев упомянул либерализацию в ряде государств законодательства о каннабисе, что фактически подрывает основы международной системы контроля за наркотиками.
Ранее член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что рост преступлений, связанных с сексуальным насилием в отношении детей в России, тесно связан с потоками мигрантов в городах страны. По его словам, доля преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе гомосексуального характера, растет за счет мигрантов из Средней Азии и их детей в школах.