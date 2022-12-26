Колокольцев призвал ужесточить контроль над мигрантами Колокольцев призвал ведомства объединиться для борьбы с преступностью среди мигрантов

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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал ведомства, которые используют труд мигрантов, ужесточить контроль за их деятельностью, передает «Интерфакс». По его словам, необходимо добиться снижения уровня криминальных проявлений в этой среде.

Работы нам предстоит еще много. Хотя бы взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений. 80% среди всех уголовно наказуемых деяний — это незаконный оборот наркотиков, — сказал министр.

Он напомнил, что бенефициарами труда мигрантов в России являются 16 различных ведомств. При этом общество «спрашивает» за ситуацию с преступностью только с МВД.

Говоря об опасных трендах, сложившихся на сегодняшний день, Колокольцев упомянул либерализацию в ряде государств законодательства о каннабисе, что фактически подрывает основы международной системы контроля за наркотиками.

Ранее член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что рост преступлений, связанных с сексуальным насилием в отношении детей в России, тесно связан с потоками мигрантов в городах страны. По его словам, доля преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе гомосексуального характера, растет за счет мигрантов из Средней Азии и их детей в школах.