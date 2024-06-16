Коллектив Центра имени Пирогова наградили орденом «За доблестный труд»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За доблестный труд» коллектива Национального медико-хирургического Центра имени Н. И. Пирогова. В документе отмечается, что сотрудники внесли большой вклад в развитие медицинской науки, а также участвовали во внедрении инновационных технологий в практику. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение наградить орденом «За доблестный труд» коллектив федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова, город Москва, — говорится в документе.

Также были награждены врачи Иннокентий Белолюбский из Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, Елена Гришняя и Наталья Матяшова из Областной детской клинической больницы Ростовской области. Президент отметил их высокий профессионализм и верность долгу. Уточняется, что сотрудники оказывали помощь пострадавшим в экстремальных условиях.

Ранее Путин наградил Государственной премией РФ в области науки и технологий 2023 года коллектив специалистов за технологии трансплантации жизненно важных органов. Премия присуждена и за цикл работ по изучению гена основного опухолевого супрессора p53 в норме и патологии.