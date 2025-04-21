Коллекция футболок с изображениями Путина пополнилась новыми цитатами

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Коллекция футболок и бейсболок с изображениями и автографами президента России Владимира Путина пополнилась его свежими высказываниями, сообщает РИА Новости. В их числе слова российского лидера о ракетном комплексе «Орешник».

В числе президентского мерча теперь есть одежда с такими фразами, как: «Баллистическая ракета «Орешник» является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет» и «Надо обязательно смотреть в будущее». Футболки и бейсболки продаются в универмаге Национального центра «Россия».

Как пояснила одна из сотрудниц универмага, наиболее востребованными являются футболки, на которых нанесены цитаты об «Орешнике» и с упоминанием России. Кроме того, популярна одежда и с другими известными высказываниями Владимира Путина, представленная в коллекции. А именно: «Границы России нигде не заканчиваются», «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», «Битва за Россию продолжается, победа будет за нами».

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Российский лидер отметил, что понтифик немало поспособствовал укреплению связей между РПЦ и католической церковью. Соболезнования президент России выразил в телеграмме, которая была направлена камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу.